В Кремле хотят, чтобы Украина показала готовность к двустороннему диалогу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Кремле готовы на двусторонние отношения с Украиной. При этом Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» в очередной раз обвинил украинскую власть в нежелании сотрудничать.



«Не мы сокращали двусторонние отношения, прерывали транспортное сообщение. Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами не заржавеет», — сказал министр, отвечая на вопрос о перспективе отношений Украины и России.



Он напомнил, что в Кремле видят возможность разговора президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.



«Она (возможность, - ред.) не будет формальной, потому что это произойдет на полях другого мероприятия, но контакт будет, безусловно, полезен», - сказал Лавров.



Также он добавил, что «бессмысленно гадать», может ли эта встреча стать полноформатной.

9 декабря «нормандская четверка» (Украина, РФ, Франция, Германия) соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.