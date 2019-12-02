Секретарь СНБО: Сюжеты о якобы планах по выселению Донбасса — неслучайный фейк

Информационный вброс о якобы «документе» про подготовку к выселению жителей отдельных районов Донбасса является частью большой информационной кампании, а не случайным фейком, считает секретарь СНБО Алексей Данилов. Об этом он сказал в комментарии «Сегодня».



«[Частью] кампании, которая ведется против Украины, в рамках психологической спецоперации с целью ослабить позиции украинской стороны в переговорном процессе», — сказал он.



Он отметил, что таким образом подпитывается определенное состояние общественного мнения на оккупированных территориях.



«Очевидно, что речь идет о запугивании населения неподконтрольных украинской власти городов и сел для создания максимальных препятствий их интеграции и возвращению в "материковую" Украину», — подчеркнул секретарь СНБО.



В свою очередь, сообщил Данилов, в ответ украинская сторона разработает комплексную государственную стратегию реинтеграции Донбасса.

Ранее ряд российских СМИ и информационных ресурсов группировок «Л-ДНР» распространили сообщение о «письме» секретаря СНБО в адрес глав офиса президента, Службы безопасности и премьер-министра Украины, в котором, в частности, якобы говорится о том, что большинство жителей Донбасса не является «проукраинскими» и должны быть переселены в Россию или центральные и западные области Украины.



Секретаря СНБО Алексей Данилов опроверг существование такого письма.