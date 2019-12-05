Штаб насчитал 3 нарушения «тишины» на Донбассе

За минувшие стуки боевики три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
«Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», — отмечается в сообщении.
По информации штаба, огонь по украинским позициям велся в районе Новолуганского и Широкино.
С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, подытожили в штабе ООС.