Штаб насчитал 3 нарушения «тишины» на Донбассе

За минувшие стуки боевики три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», — отмечается в сообщении.



По информации штаба, огонь по украинским позициям велся в районе Новолуганского и Широкино.



С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, подытожили в штабе ООС.