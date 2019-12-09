СМИ рассказали об опасениях европейцев на «нормандском» саммите из-за рейтинга Зеленского

Европейские дипломаты опасаются, что популярность президента Украины Владимира Зеленского падает из-за экономических реформ в стране и его контактов с олигархом Игорем Коломойским, поэтому «окно для прекращения войны на Донбассе может закрыться». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух официальных лиц, знакомых с процессом подготовки переговоров «нормандской четверки» в Париже.



По словам французского источника агентства, на переговорах президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель встретят Зеленского единой позицией. Агентство напоминает, что Макрон и Меркель на прошлой неделе провели встречу в Лондоне, в ходе которой в том числе обсудили координацию действий по Украине.



Сам Зеленский ранее заявлял, что опасается, что переговоры по Донбассу пройдут безрезультатно.



«Я хочу вернуться со встречи в "нормандском формате" с пониманием и ощущением того, что все хотят постепенно закончить эту трагическую войну», — говорил он 6 декабря.



Как напоминает Bloomberg, накануне саммита Зеленский встретился с представителями церквей и религиозных организаций Украины и призвал их поддержать мирные инициативы Киева. Кроме того, в конце октября он посетил Донбасс, где поговорил с добровольцами, выступавшими против разведения сил в регионе.

Ранее лидеры трех партий — «Европейской солидарности», «Батькивщины» и «Голоса» призвали граждан и общественные организации выйти 8 декабря на акцию, чтобы призвать власть не нарушать «красные линии» на встрече лидеров «нормандской четверки».



Министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что «красными линиями» для Украины являются изменения в Конституцию в части об «особом статусе», выборы на Донбассе до вывода российских войск и получения контроля над границей.