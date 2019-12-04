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Пристайко озвучил «красные линии» Зеленского на «нормандской» встрече

04 декабря 2019, 08:49

Пристайко озвучил «красные линии» Зеленского на «нормандской» встрече

Украина настаивает, что переговоры в «нормандской формате», которые состоятся 9 декабря, ни в коем случае не должны привести к уступкам по ряду направлений. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».

Он пояснил, что это решение не является новым — «красные линии» были установлены некоторое время назад. «Об этих красных линиях президент [Владимир Зеленский] уже говорил и у нас ничего не поменялось», — отметил Пристайко.

«Для нас красная линия — изменения в Конституцию. Также красные линии — то, что мы не допустим влияния на наши внешнеполитические приоритеты; граница [на неподконтрольной сейчас территории Донбасса] должна быть украинской; нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования, и так далее», — пояснил глава МИД.

Он также отдельно подчеркнул требование Украины относительно установления контроля Украины по украинско-российской границе на Донбассе. «Можно обсуждать различные варианты — например, совместный контроль с ОБСЕ. Но все равно контроль над границей должен быть», — добавил Пристайко.

Также министр заявил, что принципиальной позицией Киева является отсутствие прямых переговоров Украины с самопровозглашенной «властью» на Донбассе. «Это также одна из красных линий, о которых уже говорил президент Зеленский», — сказал Пристайко.

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9 декабря лидеры «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия) соберутся на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.

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