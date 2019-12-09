В Макеевке после запуска шахты зафиксирован подземный толчок. В «ДНР» связь отрицают

В подконтрольном группировке «ДНР» городе Макеевка после возобновления работ на шахте «Калиновская-Восточная» снова зафиксирован подземный толчок. Однако в «ДНР» не связывают земные колебания со взрывными работами. Об этом сообщает «комитет горного и технического надзора ДНР».



В «комитете» сообщают, что пятая восточная лава пласта L1 шахты «Калиновская-Восточная» была запущена 7 декабря, проведено три этапа ведения буровзрывных работ. Подземный толчок был зафиксирован 11:53 дня 8 декабря.



В тоже время там утверждают, что колебания на поверхности земли по времени не совпали с буровзрывными работами. По информации «госкомитета», последняя активность на предприятии наблюдалась примерно в 3:00. При этом за период простоя шахты толчки не фиксировались.

Подземные толчки, которые прриводят к разрушению ветхих домов, уже не один месяц отмечаются в поселке Объединенный в Макеевке. Местные жители говорят, что проблема возникла несколько лет назад и проявляется волнообразно. Последняя серия динамических явлений началась летом и стала особенно заметной осенью. Люди сообщают, что зачастую толчки происходят вечером и ночью почти в одно и то же время, но бывают и случаи, когда колебания ощущаются утром.



Большинство жителей связывают причины возникновения подземных толчков с буровзрывными работами в шахте «Калиновская-Восточная». Есть и другие версии: разработка «копанок», взрывы газа или проблемы с откачкой воды в старых выработках.





Шахта была остановлена 11 ноября в связи с расследованием причин возникновения толчков.



В группировке «ДНР» заявляют, что причины подземных толчков им до сих пор неизвестны.