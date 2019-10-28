В Макеевке, похоже, нашли причину подземных толчков. «ДНР» о ней знала с самого начала, но умалчивает

Подземные толчки в поселке Объединенный в неподконтрольной украинским властям Мекеевке связаны с работой шахты «Калиновская-Восточная». К такому выводу пришло сообщество «В Макеевке» во «ВКонтакте».



Сообщество обратило внимание, что еще 24 мая подконтрольная группировке «ДНР» администрация Макеевки опубликовало ответ на обращение жителей Объединенного по поводу подземных толчков. Сообщение осталось на странице абминистрации во «ВКонтакте», но было удалено с сайта.



Администрация города при «ДНР» в мае указала, что в зону влияния 5-й восточной лавы шахты «Калиновская-Восточная» попадает только поселок Калиново. При этом отмечалось, что поселок Объединенный попадет под зону влияния через 4-5 месяцев — как раз в октябре.

Как отмечает паблик «В Макеевке», подземные работы на шахте «Калиновская-Восточная» по времени и дням «в точности совпадают с сейсмоактивностью в поселках Объединенный и Калиново». При этом руководство «Макеевугля», в состав которого входит шахта, само «анонсировало» происходящее еще полгода назад.



«Толчки происходят в одно и то же утреннее и вечернее время. Толчки уменьшаются, когда жители поднимают невероятный шум в социальных сетях. Работники шахты "Калиновская-Восточная" в соцсетях сообщают о том, что сейчас идут трудно проходимые пласты породы и приходится закладывать очень много взрывчатки», — подчеркивается в публикации пабликации.



По информации источников «В Макеевке», в СМИ «ДНР» запрещено освещать проблему. «За полгода ни одного упоминания, кроме недавнего, когда люди растрезвонили по всем соцсетям, когда начали рушиться дома и скрывать ее уже стало невозможным», — отмечается в сообщении. При этом местным телеканалам «не дали разрешения на съемку происходящего в Советском районе, не разрешили журналистам опросить местных жителей».



«Короче, по нашему мнению, все что мы наблюдаем — максимальное затягивание времени, которое нужно шахте "Калиновская-Восточная" на выполнения буро-взрывных работ. Макеевчане сообщают, что в данный момент там бьют уклон, который по плану должны пройти до конца года. Запасаемся терпением и надеемся, что ничего страшного не произойдет», — подчеркивается в публикации.



Сегодня в поселке Объединенный должна начать работу группа ученых, которых отправила «ДНР». Авторы публикации «В Макеевке» полагают, что по сути эти люди будут «ходить с умным видом» и создавать видимость работы.

Жители Макеевки жаловались на подземные толчки, похожие на землетрясения. Указанные явления периодически происходят на территории Советского района города. Также известно о ряде повреждений домов поселка Объединенный, который находится в этом районе. В частности, жители поселка жаловались на бездействие «властей ДНР».



Открытие пятой восточной лавы на шахте «Калиновская-Восточная» произошло прошлой осенью. Торжественное меропритие по этому поводу широкого освещали СМИ «ДНР».