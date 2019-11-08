«Трясет ужасно, капитально». В Макеевке показали последствия подземных толчков

Подземные толчки, которые угрожают новыми повреждениями и без того ветхим домам, уже не один месяц отмечаются в поселке Объединенный в Советском районе неподконтрольной украинским властям Макеевки. Сепаратистский ресурс ДАН показал последствия этих толчков.



Местные жители отмечают, что проблема возникла несколько лет назад и проявляется волнообразно. Последняя серия динамических явлений началась летом и стала особенно заметной осенью. Люди сообщают, что зачастую толчки происходят вечером и ночью почти в одно и то же время, но бывают и случаи, когда колебания ощущаются утром.



«Было 23:30, мы сидим, телевизор смотрим. Тут кресло как поедет по залу, и двери задрожали: казалось, что по ним кто-то бьет. Мне показалось, что взрыв под землей был. А вообще трясет ужасно, капитально. Рвет обои, трескаются стены, трещины уже в палец толщиной», — рассказала местная жительница Татьяна.



География колебаний охватывает 47-49, 57, 59, 60, 62-63 кварталы, а также соседний поселок Калиново. Большинство жителей связывают причины возникновения подземных толчков с буровзрывными работами в шахте «Калиновская-Восточная». Есть и другие версии: разработка «копанок», взрывы газа или проблемы с откачкой воды в старых выработках.



«У нас подвалы на Объединенном затоплены. Раньше не были затоплены, стало буквально три года назад подтапливать понемножку. Страшно, конечно, мы сейчас живем, а завтра может нас не быть. Рухнет, и нас не будет», — сказала жительница поселка Наталья.



Подземные колебания затрагивают как жилые дома, так и ряд социальных объектов. В частности, новые повреждения, которые могут быть связаны с толчками, отмечают работники местного дворца культуры.

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В группировке «ДНР» заявляют, что причины подземных толчков им до сих пор неизвестны. Недавно поселок посетила группа донецких ученых, которые занялись выяснением причин проблемы.



На подконтрольном «ДНР» предприятии «Макеевуголь», куда входит шахта «Калиновская-Восточная», отметили, что действительно ведут подземные горные работа в районе Объединенного на глубине 760 метров. Однако на предприятии отрицают связь работ с толчками.