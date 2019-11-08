Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Разведение войск Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Трясет ужасно, капитально». В Макеевке показали последствия подземных толчков

08 ноября 2019, 12:23

«Трясет ужасно, капитально». В Макеевке показали последствия подземных толчков

Подземные толчки, которые угрожают новыми повреждениями и без того ветхим домам, уже не один месяц отмечаются в поселке Объединенный в Советском районе неподконтрольной украинским властям Макеевки. Сепаратистский ресурс ДАН показал последствия этих толчков.

Местные жители отмечают, что проблема возникла несколько лет назад и проявляется волнообразно. Последняя серия динамических явлений началась летом и стала особенно заметной осенью. Люди сообщают, что зачастую толчки происходят вечером и ночью почти в одно и то же время, но бывают и случаи, когда колебания ощущаются утром.

«Было 23:30, мы сидим, телевизор смотрим. Тут кресло как поедет по залу, и двери задрожали: казалось, что по ним кто-то бьет. Мне показалось, что взрыв под землей был. А вообще трясет ужасно, капитально. Рвет обои, трескаются стены, трещины уже в палец толщиной», — рассказала местная жительница Татьяна.

География колебаний охватывает 47-49, 57, 59, 60, 62-63 кварталы, а также соседний поселок Калиново. Большинство жителей связывают причины возникновения подземных толчков с буровзрывными работами в шахте «Калиновская-Восточная». Есть и другие версии: разработка «копанок», взрывы газа или проблемы с откачкой воды в старых выработках.

«У нас подвалы на Объединенном затоплены. Раньше не были затоплены, стало буквально три года назад подтапливать понемножку. Страшно, конечно, мы сейчас живем, а завтра может нас не быть. Рухнет, и нас не будет», — сказала жительница поселка Наталья.

Подземные колебания затрагивают как жилые дома, так и ряд социальных объектов. В частности, новые повреждения, которые могут быть связаны с толчками, отмечают работники местного дворца культуры.

Читайте также:

Жители Макеевки снова заявляют о подземных толчках

В группировке «ДНР» заявляют, что причины подземных толчков им до сих пор неизвестны. Недавно поселок посетила группа донецких ученых, которые занялись выяснением причин проблемы.

На подконтрольном «ДНР» предприятии «Макеевуголь», куда входит шахта «Калиновская-Восточная», отметили, что действительно ведут подземные горные работа в районе Объединенного на глубине 760 метров. Однако на предприятии отрицают связь работ с толчками.

ТЕМЫ

Места
Макеевка
Организации
ДНР

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:23
«Трясет ужасно, капитально». В Макеевке показали последствия подземных толчков
11:45
В «ДНР» говорят, что реконструкция ДМ «Юность» начнется в следующем году
11:09
В «Голосе» предложили заморозить конфликт на Донбассе и вывезти людей
10:11
Министр: Украинский сигнал вскоре будет на 80% неподконтрольного Донбасса
09:22
СБУ: В плену «Л-ДНР» находится 244 человека
08:31
«ДНР»: Двое горняков погибли в «копанке»
23:02
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
12:38
Штаб ООС и «ДНР» назвали разные даты разведения войск у Петровского
12:24
В Седово «полиция ДНР» нашла муляж бомбы
11:49
Беспилотник ОБСЕ обстреляли над неподконтрольной Луганщиной
09:41
«ДНР» и «ЛНР» получили из России четвертый «гумконвой» за месяц
21:24
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
16:35
«ДНР» предложила начать разведение войск у Петровского 9 ноября
11:20
ОБСЕ видела неразорвавшийся боеприпас в жилом квартале Донецке и повреждения в Гольмовском
10:39
В «ДНР» анонсировали прибытие еще одного «гумконвоя» из России
все новости
12:34
Медиахолдинг Ахметова запускает информационный телеканал
12:23
«Трясет ужасно, капитально». В Макеевке показали последствия подземных толчков
11:48
ОБСЕ: Разведение войск у Петровского состоится 9 ноября
11:45
В «ДНР» говорят, что реконструкция ДМ «Юность» начнется в следующем году
11:09
В «Голосе» предложили заморозить конфликт на Донбассе и вывезти людей
10:11
Министр: Украинский сигнал вскоре будет на 80% неподконтрольного Донбасса
10:08
ДТЭК начал продавать электроэнергию в розницу под новым брендом
09:22
СБУ: В плену «Л-ДНР» находится 244 человека
09:01
Командующий ООС: Боевики не готовы к разведению у Петровского
08:31
«ДНР»: Двое горняков погибли в «копанке»
08:14
«ДНР» и «ЛНР» заявили о зеркальном ответе в случае ввода украинской полиции после разведения
23:02
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:28
В МИД ФРГ анонсировали встречу «нормандской четверки» в ближайшие недели
21:27
Зеленский рассказал, о чем будет говорить в «нормандском формате»
20:32
Один военный погиб, еще четверо ранены с начала суток
все новости
ВИДЕО
Ляшко и Герус подрались в аэропорту «Борисполь» ►
06 ноября, 22:13
Как живут семьи погибших в АТО ►
06 ноября, 15:28
У Золотого отвели войска. Что дальше? ►
06 ноября, 10:05
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция