Дело Шеремета: суд отказал в отводе судьи по ходатайству адвоката Кузьменко

Печерский суд Киева отказал в отводе судьи Сергея Вовка по ходатайству адвоката подозреваемой Юлии Кузьменко Владислава Добоша. Об этом передает «Громадське».



Таким образом рассмотрение избрании меры пресечения детскому хирургу и подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко продолжит Сергей Вовк.

12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета. Несколькими минутами ранее музыкант Riffmaster Андрей Антоненко сообщил, что к нему пришли с обысками и подозревают в убийстве журналиста Шеремета.



Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.



Это военная медсестра Яна Дугар, детский хирург в Охматдете Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко и супругов ветеранов войны в Донбассе Инны и Владислава Грищенко, известных под прозвищами «Пума» и «Буча».



По данным следствия, Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.