Следствие по делу MH17 опубликовало новые записи. Они подтверждают, что Москва контролирует «ДНР»

Объединенная следственная группа по расследованию крушения «Боинга» рейса MH17 на Донбассе (JIT) обратилась к свидетелям катастрофы с просьбой предоставить информацию касательно обстоятельств и причастных к трагедии. Об этом говорится в отчете группы.



В частности были опубликованы новые телефонные перехваты, из которых следует, что Россия контролировала группировки «ДНР» и «ЛНР» во время крушения «Боинга». В них упоминаются фамилии министра обороны России Сергея Шойгу, главы ФСБ России Александра Бортникова, командующего Южным военным округом Вооруженных сил РФ Андрея Сердюкова и российского главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова.



В одном из перехватов помощник президента РФ Владислав Сурков по телефону разговаривает с тогдашним «премьер-министром ДНР» Александром Бородаем. Сурков дает распоряжения о том, как должны быть устроены силовые структуры «ДНР».



Также расследователи провели беседы с несколькими свидетелями, которые были членами «ДНР» летом 2014 года. Эти свидетели заявили, что ключевые деятели группировки получали указания из РФ.



«Несколько бывших боевиков сообщили JIT, что российская служба безопасности ФСБ и служба военной разведки ГРУ были вовлечены в повседневное управление «ДНР». Один из свидетелей заявил, что лидеры «ДНР» регулярно ездили в Москву, чтобы проконсультироваться со своими контактными лицами в ФСБ и ГРУ», — отмечается в отчете.



Также следователи установили, что наряду с обычными телефонами, члены «ДНР» пользовались средствами спецсвязи. «Некоторые из них, по-видимому, были предоставлены Россией и, более того, использовались российскими высокопоставленными лицами, когда те связывались с боевиками. JIT обнаружила указания на то, что служба безопасности ФСБ предоставила телефоны, которые нельзя прослушать», — сообщается в отчете.



Кроме того, несколько бывших боевиков «ДНР» дали показания JIT о военном влиянии со стороны России. В частности, о том, что местные командиры обсуждали военные вопросы с представителями российских спецслужб в Москве. Другой свидетель рассказал о лагере для боевиков «ДНР» в Ростове.