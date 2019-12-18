Глава «Нафтогаза»: Вероятность подписания транзитного контракта с 1 января стремится к нулю

Вероятность подписания контракта на транзит природного газа с «Газпромом» (РФ) с 1 января 2020 года глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев оценивает как крайне низкую. Об этом он рассказал в ходе проходящего отчета компании по реализации плана анбандлинг в Киеве в среду, передает «Интерфакс-Украина».



«Можно говорить, что вероятность подписания транзитного контракта с 1 января еще какая-то есть, но очень-очень маленькая. С каждой минутой она стремится к нулю», — сказал он.



Ранее Коболев говорил: вероятность того, что договор о транзите российского газа через Украину не будет подписан до конца текущего года, по-прежнему остается высокой, однако дискуссия на этот счет при таком варианте событий может возобновиться в апреле-мае следующего года.



«Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами», — сказал он на гала-вечере журнала «НВ» «Мир в 2020 году» в среду.



Коболев добавил, что если Сенат США утвердит санкции по «Серверному потоку-2», а президент США быстро их подпишет, то это увеличит шансы на подписание контракта на транзит газа в конце этого года — начале следующего.



При этом глава правления «Нафтогаза» отметил, что долгосрочное прекращение транзита, которое в случае такого развития событий будет первым в истории страны, станет большим вызовом для экономики и запланированных правительством Украины темпов его роста. По его словам, это будет переломный момент в таких вопросах, как энергобаланс страны, энергоэффективность и добыча газа.