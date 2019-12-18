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Truth Hounds: Новолуганское в 2017 году обстреливали из Горловки и Енакиево

18 декабря 2019, 19:41

Truth Hounds: Новолуганское в 2017 году обстреливали из Горловки и Енакиево

Поселок Новолуганское Бахмутского района Донецкой области 18 декабря 2017 года был обстрелян из городов Горловка и Енакиево на неподконтрольной правительству территории Донецкой области. Об этом заявил член правления общественной организации Truth Hounds Ярополк Брыных, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, об этом свидетельствует анализ спутниковых карт, спутниковых снимков, а также исследование информации из социальных сетей.

«Документаторы, пребывая на страницах [соцсетей], которые ведутся с территорий, неподконтрольных правительству Украины, смогли выяснить, что 18 декабря из района Горловки и близко к Енакиево, местное гражданское население слышало выстрелы... Это позволило подтвердить одну из гипотез, которая была определена вначале документирования — что обстрел велся с направления на юго-запад от Новолуганского», — сказал Брыных.

«На юго-западе Новолуганского находится Горловка. И в тот момент там находилось вооруженное подразделение "Корса" — незаконное вооруженное формирование, на балансе которого находилась машина РСЗ БМ-21 "Град". То есть это вооружение у них было», — добавил представитель организации.

По его словам, расследователи из Truth Hounds пришли к выводу, что обстрел велся, фактически, одновременно из направления двух населенных пунктов двумя разными машинами БМ-21 «Град».

Брыных отметил, что в период обстрела незаконным вооруженным формированием «Корса» командовала Ольга Качура.

Он подчеркнул, что доказательства говорят о том, что это была не атака против Вооруженных сил Украины, а целенаправленный обстрел гражданского населения.

По словам представителя Truth Hounds, эти данные будут переданы офису международного прокурора Международного криминального суда, однако МКС вряд ли будет наказывать бойцов батальона «Корса» или Качуру, поскольку, как он сказал, это «слишком мелкий персонаж для МКС».

«Большое внимание возлагается в этом на украинское судопроизводство, украинские правоохранительные органы, которые должны, по возможности, задержать и судить в соответствии с действующим украинским законодательством тех людей, которые подозреваются в данный момент в совершении преступлений против гражданского населения», — резюмировал он.

Брыных сообщил, что в результате обстрела Новолуганска 18 декабря 2017 года пострадало 45 жилых домов, а также садик, школа, церковь.

Truth Hounds позиционируют себя как команду специалистов по правам человека, которая документирует военные преступления и преступления против человечества с 2014 года.

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