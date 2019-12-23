В Луганской области установят новую телевышку

В августе 2020 года в Камышевахе Попаснянского района установят новую телевышку высотой 150 метров. Об этом заявил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



Новая вышка сможет транслировать на оккупированную часть Луганской области и показывать в цифре украинские каналы.

«После того, как мы установим новую телевышку, мы сможем закрыть все белые пятна на Донбассе и будем вещать на оккупированные территории. Там будут пятикиловатные частоты. Это очень мощные частоты. В Крыму также есть передатчики. 193 метровая вышка находится в Чаплынке и 150 метровая вышка возле Чонгара. На Крым организовано средневолновое вещание. Буквально в прошлом месяце на Крым было запущено радио "Крым. Реалии", оно охватывает более шестидесяти процентов территории. Заглушить невозможно. Хороший прием даже в Симферополе», — сказал Костинский.

Весь этот год, по словам Костинского, представители Нацсовета вели переговоры с USАID, чтобы те предоставили как благотворительную помощь 11 мощных передатчиков.



В июне были переданы четыре первых передатчика, их установили в Горняке, Чаплынке, Скадовске и Чонгаре. До конца года в Нацсовете планируют получить еще семь передатчиков и установить их в Мариуполе, Волновахе, Краматорске, Широкино, Старобельске, Бахмутовке и Камышевахе.



Планируется охватить цифровым вещанием более 80% оккупированной территории.

Материал подготовленный в рамках общего проекта Украинского кризисного медиа-центра и Эстонского центра восточного партнерства.