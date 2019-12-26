В Донецкой области зарегистрировано 116,8 тысячи безработных. Об этом сообщает областное управление Главстата.



С января по декабрь 116,8 тыс. человек в возрасте 15 лет и старше не смогли найти работу, хотя как отмечают в Главстате, «активно ее искали, как самостоятельно, так и с помощью государственной службы занятости». Из них 116,6 тыс. человек — люди трудоспособного возраста.



«Уровень безработицы в Донецкой области выше, чем в среднем по Украине, где он составил в январе—сентябре 2019 года 8,1% рабочей силы в возрасте 15–70 лет и 8,4% рабочей силы трудоспособного возраста», — говорится в сообщении.



Уровень занятости населения трудоспособного возраста составил 61,1%. Количество трудоустроенных в возрасте 15–70 лет на подконтрольной властям части области составило 748,6 тыс. человек