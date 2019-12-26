Четверо подозреваемых в захвате Мариупольского ГУВД отпущены на свободу для обмена с «Л-ДНР»

Жовтневый районный суд на сегодняшнем заседании отпустил под личное обязательство четверых подозреваемых в деле о захвате здания Мариупольского ГУВД 9 мая 2014 года. Об этом сообщает 0629.



Все четверо написали заявления с просьбой включить их в список обмена, который планируется провести до конца года.



Против их участия в обмене на сегодняшнем заседании выступила мать погибшего милиционера Михаила Ермоленко. Она требовала от суда довести расследование до конца и обвинила суд в умышленном затягивании процесса.



9 мая 2014 года боевики под руководством бывшего милиционера Недавнего по кличке «Мангуст» захватили здание городского управления полиции, взяв заложников.



Операция по освобождению здания выполнялась несколькими силовыми подразделениями, в том числе приданными силами милиции, ВСУ, батальонами «Днепр» и «Азов».



В результате перестрелки погибли 13 человек как среди правоохранителей, так и среди боевиков.



Задержаны были только четверо захватчиков. Е.Дружинину, А.Стрельниковичу, В.Скрипнику и В.Бирюкову инкриминируют умышленное убийство, создание террористической группировки, хранение оружия.

Трехсторонняя контактная группа 23 декабря согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. Обмен должен состояться между украинской стороной и группировками «ДНР» и «ЛНР».