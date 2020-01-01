Вскоре после «тишины». На Донбассе ранен украинский военный

Один украинский военнослужащий получил ранение в среду, 1 января, вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.



Согласно сводке, с начала текущих суток боевики два раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Оба обстрела пришлись не затронули районы разведения сил и средств.

В промежутке между 31 декабря и 1 января утром на Донбассе стрельбы не было. Оба обстрела произошли после полудня.