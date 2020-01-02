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Трамп на Новый год призвал Францию, Германию и НАТО помочь Украине деньгами

02 января 2020, 08:44

Трамп на Новый год призвал Францию, Германию и НАТО помочь Украине деньгами

Президент США Дональд Трамп призвал Германию, Францию и НАТО больше помогать Украине финансово. Об этом сообщает «Голос Америки».

«Очень хорошая женщина, скажу вам честно, канцлер [Ангела] Меркель. Где канцлер Меркель? Где французский президент [Эмманюэль] Макрон? Почему они не выделяют деньги [Украине]? Почему только Соединенные Штаты?», — сказал президент Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед новогодней вечеринкой в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Американский лидер подчеркнул, что НАТО также должно больше помогать Украине. «Это НАТО. Эти страны должны вкладывать средства [в бюджет Альянса], они также должны больше давать Украине», — сказал Трамп.

Президент США также напомнил о коррупции в Украине, при этом похвалил президента Владимира Зеленского.

«Это был идеальный, абсолютно соответствующий разговор с очень хорошим человеком, с очень хорошим президентом. Думаю, он очень хорошо справляется. В значительной степени, почему его избрали президентом, это из-за коррупции. У них очень большая коррупция», — подчеркнул Трамп.

Комментируя дело импичмента, Трамп призвал американцев прочитать расшифровку телефонного разговора с президентом Украины или спросить лично Зеленского.

«Все, что вам нужно сделать — прочитать расшифровку, или вы можете пойти и поговорить с президентом Украины. Президент Украины громко и четко заявил, и я ценю его заявление, он много раз говорил, что не было давления. Министр иностранных дел Украины заявил, что не было никакого давления. И это все дело», — сказал Трамп.

«Дело импичмента — это ложь. Это большая жирная ложь», — добавил он.

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