В 2019 году в Украину ввезли более 4 тысяч российских изданий

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) разрешил ввоз в Украину 4,314 тысяч наименований российской издательской продукции в 2019 году. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



В настоящее время в реестре издательской продукции из России, разрешенной к ввозу и распространению на территории Украины, обнародованном на сайте Госкомтелерадио, находится 15 131 изданий.



Согласно реестру, в 2019 году разрешение дано на ввоз более 27,4 млн экземпляров издательской продукции.



Большинство в этом перечне — мировая классика и переведенные на русский язык произведения иностранных авторов.