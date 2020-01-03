Украина надеется в ближайшее время согласовать новые даты визита Помпео

Украина готова приветствовать госсекретаря США Майка Помпео в Украине и надеется в ближайшее время согласовать новые даты визита. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.



«Мы подтверждаем нашу готовность приветствовать госекретаря Помпео в Украине и надеемся в ближайшее время согласовать новые даты визита», — написал в своем микроблоге в Twitter.

Кроме того, Пристайко подчеркнул, что с уважением принимает решение госсекретаря Помпео отложить визит в Украину.



В среду стало известно, что из-за ситуации в Ираке госсекретарь США Майк Помпео принял решение перенести на более поздний срок турне, в ходе которого он собирался в начале января посетить Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.