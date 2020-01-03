Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен пленными Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Прокуратура завершила расследование драки Ляшко с Герусом

03 января 2020, 20:31

Прокуратура завершила расследование драки Ляшко с Герусом

Бориспольская местная прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве по факту избиения народного депутата от «Слуги народа» Андрея Геруса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По версии следствия, бывший народный депутат Олег Ляшко вместе со своим охранником в аэропорту «Борисполь» нанес телесные повреждения Герусу.

«Сторонам предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного производства в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины», — сообщили в Офисе генпрокурора.

6 ноября в аэропорту «Борисполь» произошла драка между Олегом Ляшко и Андреем Герусом. На следующий день полиция открыла уголовное производство против Ляшко по статье об угрозе насилием государственному деятелю (статья 364 УК).

ТЕГИ

Люди
Олег Ляшко Андрей Герус
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:16
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
11:54
В Донецке задержали водителя, который приехал на машине с украинскими номерами
10:01
В Макеевке произошел пожар в театре юного зрителя. Людей эвакуировали
23:03
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:00
Третьякова: Задача правительства – рассрочить выплату долгов по пенсиям для жителей Донецка и Луганска
17:33
Депутат: То, что жители Донецка получают вторую «пенсию» от России, не повлияет на украинские выплаты
11:23
В «ДНР» заявили о проблемах в угольной отрасли
08:35
На неподконтрольной Донетчине 1 января в пожарах погибли 5 человек
08:02
ОБСЕ зафиксировала камеру боевиков на участке разведения в Золотом
23:12
Главные события неподконтрольного Донбасса за выходные
14:09
Российское гражданство получили 136 тысяч жителей Донецка и Луганска
13:07
Наблюдателям ОБСЕ на Донбассе боевики снова запрещали проезд
14:10
СМИ назвали имена украинцев, которые остаются в плену «Л-ДНР»
23:06
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:48
В «Донецк-Сити» загорелась новогодняя елка
все новости
21:16
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:31
Прокуратура завершила расследование драки Ляшко с Герусом
19:49
ГБР засекретило расследование о назначении Семочко в Службу разведки
18:48
Боевики дважды открывали огонь за сутки, без потерь
18:17
В ГБР проведут аудит
17:20
Путин и Макрон обсудили дальнейшее урегулирование на Донбассе
17:01
Суд приговорил к пяти годам тюрьмы участника захватов админзданий в Славянске
16:23
Глава ЦИК считает, что Украина еще не готова к голосованию по интернету
15:53
Гостелеканал для неподконтрольных территорий начнет вещание 15 февраля
15:18
Гончарук рассказал о «горячей линии» по прекращеню работы игорных заведений
15:12
Глава ЦИК не взялся оценить, сколько нужно времени для выборов в Донецке и Луганске
14:43
Журналист Асеев рассказал, как боевики заставили его дать интервью российскому телеканалу
13:44
Транзит газа через газотранспортную систему Украины 1 января упал в 5 раз
13:06
За год через КПВВ в Донецкой области не пустили 295 человек
12:53
Прокуроры дел Майдана прошли собеседования и назначены на должности
все новости
ВИДЕО
Кто может представить Донбасс на переговорах в Минске ►
03 января, 10:51
Зеленский в новогоднем обращении решил объединить всю Украину
01 января, 00:02
Язык ненависти в украинских медиа: как не потерять доверие ►
30 декабря, 20:11
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция