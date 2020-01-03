Прокуратура завершила расследование драки Ляшко с Герусом

Бориспольская местная прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве по факту избиения народного депутата от «Слуги народа» Андрея Геруса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



По версии следствия, бывший народный депутат Олег Ляшко вместе со своим охранником в аэропорту «Борисполь» нанес телесные повреждения Герусу.



«Сторонам предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного производства в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины», — сообщили в Офисе генпрокурора.

6 ноября в аэропорту «Борисполь» произошла драка между Олегом Ляшко и Андреем Герусом. На следующий день полиция открыла уголовное производство против Ляшко по статье об угрозе насилием государственному деятелю (статья 364 УК).