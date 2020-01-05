Грузовик военных подорвался на Луганщине: один погиб, еще один тяжело ранен

Вблизи села Хутор Вольный Луганской области грузовик одного из подразделений украинских военных наехал на взрывное устройство. В результате взрыва погиб один военнослужащий, еще один тяжело ранен.



Как сообщили в пресс-центре операции объединенных сил, инцидент произошел сегодня, 5 января.



В штабе допускают, что грузовик военных наехал на противотанковую мину ТМ-62.



На месте подрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.



Командование объединенных сил выразило соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего.