Секретарь СНБО объяснил, почему Киев молчал о сбитии самолета МАУ в Иране

Украинские эксперты еще до признания Ирана понимали, что самолет «Международных авиалиний Украины» был уничтожен ракетой, но руководство страны предпочло придерживаться нейтральной и дипломатичной позиции, чтобы выиграть время для сбора собственных доказательств на месте крушения авиалайнера. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов газете The Washington Post.



После крушения самолета официальные лица США, Канады и Великобритании заявили, что, по их мнению, самолет был сбит Ираном. По словам Данилова, президент Украины Владимир Зеленский попросил их поделиться с ним информацией, но принял стратегическое решение не делать никаких официальных заявлений, чтобы обеспечить сотрудничество Ирана в расследовании.



По словам секретаря СНБО, украинская сторона пришла к выводу о сбитии самолета раньше, чем американцы и канадцы.

Самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился 8 января в районе аэропорта вскоре после взлета. При крушении лайнера погибли 176 человек: 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, четыре афганца, три немца и три гражданина Великобритании.



Через три дня после авиакатастрофы Иран официально признал, что самолет был сбит силами ПВО. Власти страны подчеркивают, что это произошло непреднамеренно.