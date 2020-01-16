Штаб ООС насчитал 11 обстрелов в среду, погиб военный

За минувшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там напомнили, что в результате обстрела погиб украинский военный.



Как сообщается, боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В штабе подчеркнули, что «присутствовала снайперская активность».



Уточняется, что огонь велся в районе Песок, Васильевки, Павлополя, Авдеевки, Широкино, Невельского, Светлодарска, Орехово, Новотошковского.



С начала текущих суток, как сообщается, боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по военным у Травневого. Потерь с украинской стороны нет, добавили в штабе.