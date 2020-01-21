Открытие КПВВ «Золотое» зависит от «ЛНР», заявил глава ЛугОГА

Открытие КПВВ «Золотое» зависит от группировки «ЛНР», так как украинская сторона давно готова к этому. Об этом заявил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.



«Если с той стороны откроют пункт пропуска, мы готовы полностью. У нас вся инфраструктура готова», — отметил он.

Зеркальное разведение войск у Золотого началось 29 октября и завершилось 1 ноября. После этого украинская сторона и группировка «ЛНР» там провели разминирование и демонтаж укреплений. Разведение создало условия для открытия КПВВ в этом районе.



Сейчас на линии соприкосновения в Луганской области работает только пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская».