Зеленский: Мы должны вернуть все оккупированные у нас территории

Украина намерена вернуть все свои временно оккупированные территории, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Мы не видим вообще решения конфликта без возвращения нашей территориальной целостности. У нас очень большая страна... Там (на оккупированных территориях Донбасса и Крыма) несколько миллионов украинцев. Мы, конечно, должны вернуть все наши территории», — сказал он в интервью израильскому «9 каналу».



Говоря об урегулировании Донбассе президент подчеркнул, что Минские соглашения являются на сегодня единственным документом относительно которого может вестись диалог. Зеленский также отметил, что только Россия может вывести войска из Донбасса и должна это сделать.