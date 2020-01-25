Виновника ДТП в Краматорске, в котором погиб сотрудник ОБСЕ, осудили на 4 года

Донецкий апелляционный суд оставил без изменений приговор виновнику ДТП, в котором погиб офицер Мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине — 4 года лишения свободы, лишение прав на три года и 4,67 млн грн материального и морального вреда. Приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



«Донецкий апелляционный суд оставил без изменений приговор Краматорского городского суда, которым мужчины признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины», — говорится в сообщении.



Так, суд установил, что 18 января 2018 года, в 05:40, в Краматорске 58-летний водитель автомобиля марки «ZAZ Daewoo Lanos», действуя в нарушение Правил дорожного движения Украины, не учел дорожную обстановку и, не выбрав безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ-3302».



47-летний пассажир — сотрудник Мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, гражданин Республики Молдова, который находился на переднем сидении, получил травмы, не совместимые с жизнью.



Отмечается, что в мае 2019 года суд первой инстанции признал водителя виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года и взысканием в пользу родственников погибшего более 4,67 млн грн материального и морального вреда.



«Сторона защиты подала на указанный приговор апелляционную жалобу, в удовлетворении которой сейчас отказано. Приговор вступил в законную силу», — отметили в прокуратуре.

18 января 2018 года в Краматорске произошло ДТП, в результате которого погиб наблюдатель ОБСЕ.