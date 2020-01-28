На Донбассе двое украинских военных подорвались на взрывном устройстве

В зоне проведения операции Объединенных сил в результате подрыва на взрывном устройстве получили боевые ранения двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.



По данным штаба, в течение текущих суток незаконные вооруженные формирования девять раз нарушили режим прекращения огня. Сообщается, что боевики применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы.



Под обстрел попали позиции украинских военных в районе Лебединского, Березового, Новолуганского, Орехово и Новотошковское.