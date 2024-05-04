МВД России разыскивает Зеленского и Порошенко

Российское министерство внутренних дел объявило в розыск сразу двух президентов Украины, — действующего — Владимира Зеленского и пятого — Петра Порошенко.



Российские СМИ распространили скриншоты объявлений с сайта МВД РФ. На них указаны публичные данные президентов, а также говорится, что Зеленского и Порошенко разыскивают по статье Уголовного кодекса. О каких статьях идет речь — не указано.



Ранее МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда Петра Хофманьского, его заместительницу Лус дель Кармен Ибаньес Каррансу и судью Бертрама Шмитта.



17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.