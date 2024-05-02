Как выглядит аэродром в оккупированном Джанкое после удара — спутниковые снимки

Появились спутниковые снимки последствий ударов по военному аэродрому в оккупированном Крыму. Проект «Схемы» опубликовал фотоснимки оккупированного Джанкоя, где в ночь на 30 апреля был нанесен удар ракетами ATACMS по военному аэродрому.



По данным российского издания Astra, в результате атаки объекта были ранены пятеро военнослужащих РФ.

Спутник Planet Labs зафиксировал повреждения военной техники на аэродроме — скорее всего, это была российская система противовоздушной обороны С-300/С-400, состоящая из пусковых установок и РЛС. О том, что эта система там находилась, свидетельствует снимок за 27 апреля, пишут «Схемы».



Судя по спутниковым фото, удару подверглась одна из установок С-300/С-400, другие были передислоцированы с этой территории.



Этот аэродром в Джанкое, по словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского — одна из крупнейших баз для российских вертолетов, его также используют как военный транспортный узел, служащий для перемещения как техники и боеприпасов, так и личного состава.



Вооруженные силы Украины официально не комментировали удары по военному аэродрому в Джанкое.



