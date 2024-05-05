Мирноград и Покровск скоро будут с водой

Ремонт поврежденного водопровода Карловка — Ривне в Донецкой области завершен. Как сообщили в Донецкой областной военной администрации, канал начали заполнять водой.



Вскоре Покровск и Мирноград снова будут иметь стабильное водоснабжение.



«Спасибо специалистам, которые, несмотря на праздник, оперативно отреагировали на ситуацию и починили все, что было необходимо», — отметили в ДонОВА.



Ранее жителям Мирноградской громады посоветовали кипятить воду или брать чистую из проверенных источников питьевого водоснабжения, которая отвечает санитарным требованиям.







