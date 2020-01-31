В «ДНР» увидели связь толчков в Макеевке с работой шахты

В подконтрольной группировке «ДНР» Макеевке с помощью сейсмической аппаратуры был установлен эпицентр подземных толчков в Советском районе города — он находится в районе горных работ шахтеров.



Об этом сообщил руководитель рабочей группы по установлению природы колебаний Николай Лобков, передает сепаратистки ресурс ДАН.



«Мы определили где находится источник [подземных толчков] и его координаты на поверхности и на глубине. Он находится в 5-10 метрах впереди работающей лавы [шахты "Калиновская-Восточная"], на уровне примерно 730 метров — на той же глубине, где работают горняки. По-моему, эпицентр перемещается вместе с продвижением лавы», — сказал Лобков.



Он допускает, что подземные колебания могут быть связаны с горными работами, но подчеркнул, что установление их природы требует дополнительных исследований. По словам Лобкова, новые версии происходящего, с учетом полученных данных с сейсмической аппаратуры, будут представлены на заседании рабочей группы 6 февраля.



«На поверхности не ожидается усиления колебаний и на данный момент горнякам, работающим в шахте ничего не угрожает, я думаю, и не будет угрожать», — резюмировал Лобков.

Подземные толчки, которые приводят к разрушению ветхих домов, уже не один месяц фиксируются в поселке Объединенный Советского района Макеевки. Местные жители говорят, что проблема возникла несколько лет назад и проявляется волнообразно. Последняя серия динамических явлений началась летом и стала особенно заметной осенью.



Большинство жителей связывают причины возникновения подземных толчков с буровзрывными работами на шахте «Калиновская-Восточная».



Шахта была остановлена 11 ноября в связи с расследованием причин возникновения толчков. Работа шахты была возобновлена 7 декабря, после чего снова начались подземные толчки.