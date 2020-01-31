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В «ДНР» увидели связь толчков в Макеевке с работой шахты

31 января 2020, 16:49

В «ДНР» увидели связь толчков в Макеевке с работой шахты

В подконтрольной группировке «ДНР» Макеевке с помощью сейсмической аппаратуры был установлен эпицентр подземных толчков в Советском районе города — он находится в районе горных работ шахтеров.

Об этом сообщил руководитель рабочей группы по установлению природы колебаний Николай Лобков, передает сепаратистки ресурс ДАН.

«Мы определили где находится источник [подземных толчков] и его координаты на поверхности и на глубине. Он находится в 5-10 метрах впереди работающей лавы [шахты "Калиновская-Восточная"], на уровне примерно 730 метров — на той же глубине, где работают горняки. По-моему, эпицентр перемещается вместе с продвижением лавы», — сказал Лобков.

Он допускает, что подземные колебания могут быть связаны с горными работами, но подчеркнул, что установление их природы требует дополнительных исследований. По словам Лобкова, новые версии происходящего, с учетом полученных данных с сейсмической аппаратуры, будут представлены на заседании рабочей группы 6 февраля.

«На поверхности не ожидается усиления колебаний и на данный момент горнякам, работающим в шахте ничего не угрожает, я думаю, и не будет угрожать», — резюмировал Лобков.

Подземные толчки, которые приводят к разрушению ветхих домов, уже не один месяц фиксируются в поселке Объединенный Советского района Макеевки. Местные жители говорят, что проблема возникла несколько лет назад и проявляется волнообразно. Последняя серия динамических явлений началась летом и стала особенно заметной осенью. 

Большинство жителей связывают причины возникновения подземных толчков с буровзрывными работами на шахте «Калиновская-Восточная»

Шахта была остановлена 11 ноября в связи с расследованием причин возникновения толчков. Работа шахты была возобновлена 7 декабря, после чего снова начались подземные толчки.

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