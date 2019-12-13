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Жители Макеевки снова жалуются на подземные толчки

13 декабря 2019, 21:18

Жители Макеевки снова жалуются на подземные толчки

Жители подконтрольного группировке «ДНР» города Макеевка снова зафиксировали подземный толчок. Об этом люди сообщают в соцсетях.

Отмечается, что это уже четвертый случай с возобновления работы шахты, который ощущают поселка Объединенный.

Макеевчане начинают сбор подписей с жалобой на данную проблему главе группировке «ДНР» Денису Пушилину с прямой жалобой на шахту.

Подземные толчки, которые прриводят к разрушению ветхих домов, уже не один месяц отмечаются в поселке Объединенный в Макеевке. Местные жители говорят, что проблема возникла несколько лет назад и проявляется волнообразно. Последняя серия динамических явлений началась летом и стала особенно заметной осенью. Люди сообщают, что зачастую толчки происходят вечером и ночью почти в одно и то же время, но бывают и случаи, когда колебания ощущаются утром.

Большинство жителей связывают причины возникновения подземных толчков с буровзрывными работами в шахте «Калиновская-Восточная». Есть и другие версии: разработка «копанок», взрывы газа или проблемы с откачкой воды в старых выработках.

Шахта была остановлена 11 ноября в связи с расследованием причин возникновения толчков. Шахта была запущена 7 декабря. После чего снова начались подземные толчки.

В группировке «ДНР» заявляют, что причины подземных толчков им до сих пор неизвестны. 

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