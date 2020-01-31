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Украина готова к открытию КПВВ «Золотое»

31 января 2020, 21:59

Украина готова к открытию КПВВ «Золотое»

Украина готова к открытию КПВВ «Золотое», как это предусмотрено договоренностями лидеров стран «нормандской четверки» в Париже, и продолжает работать над дальнейшим совершенствованием инфраструктуры пунктов пропуска.

Как сообщает пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер, об этом шла речь на правительственном совещании под председательством министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаны Коляды, в которой принял участие Кучма, представители Украины в подгруппах ТКГ, местные власти, руководители министерств и ведомств.

По итогам встречи ряд государственных учреждений получили поручения.

«Поручено принять меры по дальнейшему развитию проекта строительства железнодорожной линии, которая соединит подконтрольную Украины часть Луганской области с сетью украинской железной дороги. Создание этой линии сообщения сделает серьезный вклад в экономическое развитие Луганщины, в ней нуждается, прежде всего, малый и средний бизнес, в том числе аграрии региона, которые создают рабочие места и платят налоги в государственный бюджет Украины», — написала Олифер на своей странице в Facebook по итогам заседания, передает Интерфакс-Украина.

Она также отметила, что вопрос возврата долгов от ОРДЛО за потребленную воду стоит остро, и эта проблема может быть решена исключительно в рамках действующего законодательства Украины.

«Необходимость ее решения Украина будет обсуждать с РФ в рамках Трехсторонней контактной группы», — сообщила пресс-секретарь Кучмы.

Также, по словам Олифер, профильным учреждениям делегировано определить базу украинского государственного и частного имущества на территории временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, которое было незаконно захвачено и утеряно.

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