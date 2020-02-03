В «ДНР» назвали невозможным обмен «всех на всех» до прекращения боевых действий

«Омбудсмен ДНР» Дарья Морозова заявила, что обмен по формуле «всех на всех», предусмотренный Минскими договоренностями, невозможен до полного прекращения боевых действий на востоке Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».



«Потому что будут новые задержания, пока нет закона об амнистии, пока нет закона, запрещающего преследование лиц, которые участвовали в конфликте на Донбассе. То есть, каждому человеку можно какие-то претензии предъявить. Соответственно, обмен "всех на всех" невозможен до полной остановки конфликта», — заявила она.



В тоже время она добавила, что, несмотря на это, обмены удерживаемыми лицами прекратиться не могут.

В конце января 2020 года помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что украинская сторона подготовила список для нового обмена удерживаемых лиц с Россией и отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Этот список был передан на заседании трехсторонней контактной группы в Минске.