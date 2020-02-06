Зеленский узнал об обыске на «1+1» из СМИ, рассказали в «Слуге народа»

Президент Владимир Зеленский узнал из СМИ о проведении обысков на телеканале «1+1». Об этом заявил народный депутат от фракции Александр Качура в комментарии телеканалу «Прямой».



Он отметил, что обыски на телеканале обсуждались во время сегодняшнего собрания фракции «Слуга народа», на котором присутствовал президент.



«Он [Зеленский], на самом деле, сам узнал из СМИ, что происходит такая ситуация. Он поручил Службе безопасности, чтобы они разобрались в данном вопросе», — сказал Качура после собрания фракции «Слуга народа» при участии Зеленского.

Вчера СБУ провела обыски на телеканале «1+1» и по местам жительства троих журналистов программы «Секретные материалы». Разрешение на обыск дал Шевченковский суд Киева, в рамках расследования уголовного дела по части 3 статьи 359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса.



15 января в сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса Алексея Гончарука, замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой. Во время разговора стороны обсуждали курс доллара в Украине, недостачу в госбюджете, «индекс Оливье» и другие экономические вопросы перед встречей с Зеленским. Также на записи слышно, как глава Кабмина говорит о том, что он плохо разбирается в экономике.



СБУ засекретила информацию по уголовному производству по факту прослушивания совещания премьер-министра Алексея Гончарука с представителями Национального банка.