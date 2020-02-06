Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский узнал об обыске на «1+1» из СМИ, рассказали в «Слуге народа»

06 февраля 2020, 10:55

Зеленский узнал об обыске на «1+1» из СМИ, рассказали в «Слуге народа»

Президент Владимир Зеленский узнал из СМИ о проведении обысков на телеканале «1+1». Об этом заявил народный депутат от фракции Александр Качура в комментарии телеканалу «Прямой».

Он отметил, что обыски на телеканале обсуждались во время сегодняшнего собрания фракции «Слуга народа», на котором присутствовал президент.

«Он [Зеленский], на самом деле, сам узнал из СМИ, что происходит такая ситуация. Он поручил Службе безопасности, чтобы они разобрались в данном вопросе», — сказал Качура после собрания фракции «Слуга народа» при участии Зеленского.

Вчера СБУ провела обыски на телеканале «1+1» и по местам жительства троих журналистов программы «Секретные материалы». Разрешение на обыск дал Шевченковский суд Киева, в рамках расследования уголовного дела по части 3 статьи 359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса.

15 января в сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса Алексея Гончарука, замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой. Во время разговора стороны обсуждали курс доллара в Украине, недостачу в госбюджете, «индекс Оливье» и другие экономические вопросы перед встречей с Зеленским. Также на записи слышно, как глава Кабмина говорит о том, что он плохо разбирается в экономике.

СБУ засекретила информацию по уголовному производству по факту прослушивания совещания премьер-министра Алексея Гончарука с представителями Национального банка.

Еще по теме

Прочее
1+1 СБУ Обыск

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:17
Непогода в Донецке: снег обрушил деревья, движение затруднено
08:59
В Донецке с крыши дома упала часть плиты: повреждены 4 автомобиля
23:44
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
23:11
Пушилин о коррупции на блокпостах «ДНР»: Прайс-лист не висит на видном месте
22:41
В «ДНР» исчез «премьер-министр»
16:19
ОБСЕ зафиксировала новую позицию боевиков на Луганщине
16:14
Больше половины маршруток Донецка устарели и небезопасны
10:21
«ЛНР» настаивает на открытии КПВВ в Счастье. Украинская власть предлагает Золотое
10:19
«ДНР» задержала жителя неподконтрольной Донетчины по обвинению в «шпионаже»
23:00
Главные события 4 февраля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
21:43
«Судье» «ДНР» заочно дали восемь лет тюрьмы за суд над пленными украинцами
16:47
В «ДНР» рассказали, как экономят на раненых «ополченцах»
14:52
Члены «Альтернативы для Германии» приехали к «ЛНР» в Луганск
11:12
Глава «ДНР» признал задержку выплат зарплат и пенсий
21:21
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
все новости
11:53
В Раде произошла потасовка: «слуги народа» защищали трибуну, но Тимошенко «прорвалась»
10:55
Зеленский узнал об обыске на «1+1» из СМИ, рассказали в «Слуге народа»
10:49
Запущено мобильное приложение «Дія». Зеленский обещает «страну в смартфоне»
10:24
Зеленский провел собрание со «слугами народа» из-за рынка земли
10:09
Рада начинает рассмотрение законопроекта о рынке земли. Депутатов ждут 4 тысячи поправок
09:33
По месту жительства трех журналистов «1+1» прошли обыски
09:17
Непогода в Донецке: снег обрушил деревья, движение затруднено
08:59
В Донецке с крыши дома упала часть плиты: повреждены 4 автомобиля
08:25
На Донбассе пострадал украинский военный. Зафиксировано 13 обстрелов
08:00
«Опомнитесь, Слуги!» Сивохо раскритиковал провал голосования за закон о пенсиях Донбассу
07:39
Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
23:44
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
23:11
Пушилин о коррупции на блокпостах «ДНР»: Прайс-лист не висит на видном месте
22:41
В «ДНР» исчез «премьер-министр»
22:11
Половина школ Донецкой области закрылись на карантин
все новости
ВИДЕО
История покинувшего Луганск после плена. «Поколение Донбасс» ►
05 февраля, 19:30
Ситуация в Золотом-4: три месяца после разведения войск ►
04 февраля, 09:32
Что может почерпнуть Украина из децентрализации Польши? ►
03 февраля, 09:27

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция