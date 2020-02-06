«ДНР»: Четыре человека, которые ехали на КПВВ, пострадали в ДТП

Четыре человека травмированы в результате столконовения микроавтобуса с конструкцией моста, передает сепаратистский ресурс ДАН. Инцидент произошел сегодня утром на юге оккупированной части Донецкой области.



Отмечается, что на заснеженном участке дороги в Старобешевском районе водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением и врезался в железобетонную конструкцию моста. Пострадавшие были доставлены в больницу.



Микроавтобус следовал на контрольно-пропускной пункт «Октябрь — Гнутово» на линии соприкосновения.

С 5 февраля в Донецке и соседних городах наблюдается усложнение погодных условий: снегопад привел к множественным порывам линий электропередачи, снежным заносам, падению деревьев, затруднению движения на дорогах.