Из-за непогоды людям стало сложнее пересекать блокпосты «ДНР» на Донетчине

В субботу, 8 февраля, КПВВ «Марьинка» в Донецкой области пришлось продлить работу из-за того, что со стороны неподконтрольной Украине территории поздно прибыли 17 авто и 20 человек.



Как сообщает украинская сторона СЦКК, дороги у пунктов пропуска боевиков «ДНР» не расчищены от снега, из-за чего весь процесс пересечения линии разграничения усложняется и затягивается.



«Обращаем внимание населения на необходимость учета погодных условий при планировании поездок через линию разграничения сторон», - добавили украинские военные.