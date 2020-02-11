Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки боевики на Донбассе 5 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что противник вел огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Обстрелы фиксировались вблизи Красногоровки, Павлополя, Орехово, Хутора Вольный, Новолуганского.



С началом текущих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь нет, добавили в штабе.