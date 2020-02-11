Евросоюз выделит Украине 25 млн евро на диджитализацию

Европейский Союз намерен выделить Украине 25 млн евро на электронное управление и цифровую экономику. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.



Гончарук подчеркнул, что цель правительства — оцифровать 100% государственных услуг до 2024 года, а уже в 2020 году перевести в цифру 80% самых популярных государственных услуг.



«Кроме этого, обсудил с Оливером Варгеи, Комиссаром ЕС по политике соседства и переговорам, приоритеты сотрудничества Украины и ЕС на 2020 год. Один из приоритетов — "промышленный безвиз" с Евросоюзом. Мы ожидаем приезда предварительной оценочной миссии для старта переговоров», — добавил премьер.