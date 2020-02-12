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В Кремле прокомментировали смену главы офиса Зеленского

12 февраля 2020, 13:10

В Кремле прокомментировали смену главы офиса Зеленского

Оценить влияние смены руководства Офиса президента Украины на урегулирование конфликта на Донбассе можно будет по конкретным делам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Можно будет судить по конкретным делам и конкретным решениям», — приводит его слова «РИА Новости».

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11 февраля глава Офиса президента Андрей Богдан подал в отставку. Его должность занял Андрей Ермак, который ранее был помощник главы государства и отвечал за международные отношения.

Ермак уже заявил, что продолжит заниматься международным направлением и на должности руководителя ОП.

На посту помощника президента Ермак, в частности, занимался вопросами взаимоотношений с Россией. Участвовал в организации обмена удерживаемыми лицами 7 сентября и в переговорах о транзите российского газа в Европу через Украину. Также Ермак участвует в переговорах «нормандской четверки» на уровне экспертов.

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