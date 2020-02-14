Беспилотники ОБСЕ четыре раза обстреляли за две недели на Донбассе

В период с 27 января по 9 февраля по беспилотникам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ четыре раза открывали огонь их стрелкового оружия на Донбассе. Об этом сообщается в отчете миссии.



В ОБСЕ отметили, что три инцидента из четырех произошли в подконтрольных правительству районах.



В 43 случаях беспилотники подвергались воздействию помех сигнала по обе стороны линии соприкосновения.



Кроме того, свобода передвижения наблюдателей ограничивалась 55 раз, из которых 50 случаев произошло в неподконтрольных правительству районах — преимущественно на юге Донецкой области.



За этот период миссия смогла уточнить сообщения о трех жертвах среди гражданского населения: пожилом мужчине, получившем ранения 29 января в результате срабатывания взрывного устройства возле его дома в Марьинке, а также о мужчине в Голубовском и женщине в Донецком, раненных вследствие обстрела на следующий день.



Всего в период с 27 января по 9 февраля СММ зафиксировала практически 8 500 нарушений режима прекращения огня. Это меньше, чем за предыдущие две недели — тогда было примерно 8 900 нарушений.