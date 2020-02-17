КПВВ «Марьинка» не будет работать 18 февраля

Контрольный пункт въезда-выезда «Марьинка» на линии соприкосновения в Донецкой области не будет работать во вторник, 18 февраля. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Там объяснили, что КПВВ «Марьинка» не будет работать из-за ремонта системы электрических сетей.
Командование Объединенных сил призвало граждан учитывать эту информацию при планировании своих поездок.
На линии соприкосновения в Донецкой области функционируют четыре КПВВ: «Майорское», «Новотроицкое», «Марьинка», «Гнутово». В Луганской области работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская».