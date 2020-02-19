Штаб ООС зафиксировал 22 обстрела на Донбассе

За минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения, двое боевое поражение. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Там добавили, что боевики открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152-мм и 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения танка, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Три обстрела зафиксировали вблизи Березового, Широкино и Пищевика. Боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных вблизи Крымского, четыре раза у Новотошковского, по два раза у Орехово, Хутора Вольного и Золотого-4. Также обстрелы зафиксировали вблизи Попасной, Луганского и Новолуганского. В штабе добавили, что боевики пытались штурмовать наблюдательные посты ВСУ. Там добавили, что позиции украинских военных не потеряны.



С начала текущих суток боевики выпустили 15 мин из минометов калибра 82-мм по позициям военных у Лебединского, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь с украинской стороны нет, добавили в штабе.

По сообщению штаба ООС, утром 18 февраля боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Луганской области. В Генштабе ВСУ сообщили об одном погибшем и пяти пострадавших украинских военных. Там добавили, что в рядах боевиков — четверо погибших и шестеро раненых.