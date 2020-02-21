Штаб ООС зафиксировал 14 обстрелов на Донбассе

В четверг, 20 февраля, боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины, и с начала текущих суток совершили еще четыре обстрела. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что обошлось без жертв.



Как сообщается, в четверг боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Вчера огонь открывался по позициям украинских военных у Новомихайловки, Пищевика, Павлополя, Марьинки, Лебединского, Красногоровки, Старогнатовки, Новозвановки.



Сегодня, 21 февраля, обстрелы зафиксированы у Красногоровки, Орехово, Павлополя, Лебединского.