На Донбассе ранен украинский военный в результате обстрелов

За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения в результате обстрелов. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, добавили в штабе.



Обстрелам подверглись позиции у Красногоровки, Павлополя, Лебединского, Новотроицкого, Песок, Мариьнки, Орехово, Луганского, Травневого, Новотошковского, Новолуганского.



По данным штаба, с начала текущих суток боевики два раза обстреляли позиции военных, а именно: рядом с Марьинкой — из станкового противотанкового гранатомета противник совершил 3 выстрела; в районе населенного пункта Новомихайловка — из 120-мм миномета — 5 мин. За текущие сутки потерь нет, подытожили в штабе ООС.