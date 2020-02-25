ЕСПЧ вынес окончательное решение по делу люстрированных чиновников в Украине

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) окончательно решил, что увольнение по закону «Об очищении власти» нарушило права украинских чиновников. Суд отклонил апелляцию украинского правительства по делу о выплате компенсации чиновникам, которых уволили по закону о люстрации. Соответствующее решение есть на сайте ЕСПЧ.



Суд решил, что увольнение чиновников по закону о люстрации нарушает статью 8 Европейской конвенции о защите прав и свобод.



В октябре прошлого года ЕСПЧ обязал украинское правительство выплатить пяти заявителям по 5 тысяч евро компенсации. Минюст подал апелляцию, но 24 февраля ЕСПЧ отклонил ее.



Сразу после этого заместитель главы администрации президента Януковича Андрей Портнов заявил, что из-за этого решения ЕСПЧ он требует от правительства немедленно зарегистрировать в парламенте законопроект об отмене закона о люстрации.

Суд решил, что закон применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей лишь на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем года во времена президентства Януковича, или на основании занимание должностей в Коммунистической партии до 1991 года.



По мнению Суда, указанный закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также на то, были ли они лично связаны с любой недемократической деятельностью в период правления бывшего президента.



В решении ЕСПЧ признается, что закон о люстрации нарушил права заявителей - чиновников времен президентства Виктора Януковича. Однако в решении нет ни одного упоминания о том, что Украина должна изменить или отменить закон о люстрации.



Также сам Суд отмечает, что не является Венецианской комиссией, которая может рекомендовать изменить или отменить закон. В то же время в тексте решения ЕСПЧ есть отсылки на рекомендации Венецианской комиссии изменить закон о люстрации.