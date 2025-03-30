Войска РФ атаковали Донетчину за сутки более 10 раз, повреждены дома — Филашкин

Оккупационные войска РФ за прошедшие сутки, 29 марта, атаковали ряд населенных пунктов Донецкой области. Повреждены жилые дома, линии электропередач и авто. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.
По словам Филашкина, под удар попали три района:
Покровский район. В Покровске повреждены 2 частных дома, 5-этажка и 9-этажка; в Родинском ранен человек. В Новоэкономичном Гродовской громады поврежден автомобиль.
Краматорский район. В Лимане повреждены 2 дома. В Дружковке повреждены жилые дома и линия электропередач.
Бахмутский район. В Северске повреждены 4 дома.
Ранее мы писали, что утром в воскресенье, 30 марта, российские оккупанты нанесли удар по Славянску Донецкой области.
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