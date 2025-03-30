Войска РФ атаковали Донетчину за сутки более 10 раз, повреждены дома — Филашкин

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска РФ за прошедшие сутки, 29 марта, атаковали ряд населенных пунктов Донецкой области. Повреждены жилые дома, линии электропередач и авто. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, под удар попали три района:



Покровский район. В Покровске повреждены 2 частных дома, 5-этажка и 9-этажка; в Родинском ранен человек. В Новоэкономичном Гродовской громады поврежден автомобиль.



Краматорский район. В Лимане повреждены 2 дома. В Дружковке повреждены жилые дома и линия электропередач.



Бахмутский район. В Северске повреждены 4 дома.



Ранее мы писали, что утром в воскресенье, 30 марта, российские оккупанты нанесли удар по Славянску Донецкой области.