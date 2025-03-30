РФ атаковала Украину баллистикой и дронами: известно, сколько целей сбила ПВО

Российские войска в ночь на 30 марта запустили по Украине баллистическую ракету и дроны. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 65 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.
«В ночь на 30 марта 2025 года (с 20:00 29 марта) противник атаковал баллистической ракетой из Ростовской области и ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым», — говорится в сообщении.
По состоянию на 09:00 силы и средства противовоздушной обороны сбили 65 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.
Кроме того, 35 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).
Ранее мы писали, что российская армия за минувшие сутки, 29 марта, обстреляла прифронтовой город Родинское Покровской громады Донецкой области. Один человек пострадал.
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