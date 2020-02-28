ОБСЕ зафиксировала нарушения режима прекращения огня в районе Петровского

Миссия ОБСЕ зафиксировала нарушения режима прекращения огня в пределах участка разведения в районе Петровского вечером 21 и 26 февраля, а также в ночь на 27 февраля. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Вечером 26 и в ночь на 27 февраля камера СММ, установленная в 2 км к востоку от н. п. Богдановка (подконтрольный правительству, 41 км к юго-западу от Донецка), зафиксировала 1 взрыв неопределенного происхождения (по оценке, взрыв в воздухе) и 12 снарядов, пролетевших с северо-северо-востока на юго-юго-запад, с юго-юго-запада на северо-северо-восток — все на расстоянии 2–4 км к востоко-юго-востоку», — говорится в отчете.



Также камера СММ в Петровском зафиксировала полет 2 снарядов 21 февраля, 10 снарядов вечером 23 и в ночь на 24 февраля, 9 вспышек дульного пламени примерно в 0,5–2 км к юго-юго-западу.