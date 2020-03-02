«ДНР» заявила о задержании мариупольца по обвинению в работе на СБУ

Группировка «ДНР» заявила о задержании якобы агента СБУ Александра Отверткина. Утверждается, что мужчина собирался убить боевика «народной милиции» Эдуарда Клыпу. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.



В группировке заявили, что Отверткин Александр Николаевич, 1975 года рождения, в июле 2019 года был завербован СБУ для сбора данных о Клыпе Эдуарде Викторовиче.



Боевики показали Отверткина во время пресс-конференции. Мужчина рассказал, что родился в Мариуполе, где познакомился с Клыпой. До 2014 года работал в «Метинвесте». После начала военных действий из-за задержек зарплаты уехал на заработки в Новоазовск, а потом и в РФ. По возвращении к семье в Мариуполь был задержан.



«ДНР» называет Клыпу двойным агентом.